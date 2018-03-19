Советский летчик-испытатель Мосолов скончался на 92-м году жизни
Пресс-служба российской самолетостроительной корпорации «МиГ» сообщила, что в столице умер советский летчик-испытатель Георгий Мосолов.
По информации РСК «МиГ», легенда реактивной авиации и заслуженный летчик-испытатель Мосолов скончался на 92-м году жизни. Георгий Константинович внес огромный вклад в развитие отечественной авиации.
«Мы скорбим об этой утрате», — заявили в РСК «МиГ».
Теффт: Рад встретить легенду! Георгий Мосолов - живой символ того, что может достичь человечество благодаря храбрости, технологиям, упорству pic.twitter.com/Oo4JvtNWRT— Посольство США в РФ (@USEmbRu) April 20, 2017