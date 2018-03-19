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14:12   19 Марта 2018
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Выборы президента РФ произвели большое впечатление на европейские элиты — эксперт

Выборы президента РФ произвели большое впечатление на европейские элиты — эксперт

Победа Владимира Путина в президентских выборах не исключает, что отношения Москвы и Европы сдвинуться. Такое мнение выразил доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт добавил, что с другой стороны переизбрание политика может говорить о будущем усилении давления с Запада. В сознании у европейской элиты «что-то поменялось», когда они увидели результаты выборов, считает Манойло. Во-первых, в Европе увидели процент явки россиян на избирательные участки. Во-вторых, западные политики узнали процент голосов, который собрал Путин.

Профессор пояснил, что есть разница между борьбой с главой государства, опирающимся на «компактную элиту» и национальным лидером, за которого стоит вся страна. В американских изданиях уже появилась информация о «сокрушительной» победе Путина на выборах.

Манойло напомнил, что много зарубежных политиков выступили в качестве наблюдателей на выборах президента. Депутат от Европарламента Стефано Мауллу отметил высокий уровень голосования.

Эксперт подчеркнул, что многие из иностранных общественников были поражены. Профессор допустил, что президент США Дональд Трамп и его коллеги Эммануэль Макрон (Франция), Ангела Меркель (ФРГ) и Тереза Мэй (Великобритания) не поменяют в одночасье своих позиций. Но если политики упустят момент и не надавят на страну, то Россию «ничем и никогда будет не пронять», заключил Манойло.

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #голосование #политика #выборы2018
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