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13:43   19 Марта 2018
Россия
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Обострение отношений России с Западом не влияет на формирование нового кабмина — Песков

Обострение отношений России с Западом не влияет на формирование нового кабмина — Песков

Конфликты на международной арене не повлияют на внутренние процессы в России, в том числе и на формирование нового правительства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что у президента есть «понятный, абсолютно стройный, последовательный и впечатляющий план развития страны». По его словам, этот план «уже начал рамочно оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых в том или ином виде будет подготовлена дорожная карта».

Вечером 18 марта, после того, как закрылись избирательные участки на выборах президента РФ и начался подсчет голосов, предварительные результаты которого не оставляли сомнений в победе Владимира Путина, он объявил о начале предметной работы над формированием будущего правительства. Отвечая на вопрос о том, когда глава государства намерен сформировать новый состав кабмина, Путин напомнил, что изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок.

«Поэтому поговорим об этом после инаугурации», — сказал Путин.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #песков #политика #запад #обострение
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