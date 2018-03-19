Обострение отношений России с Западом не влияет на формирование нового кабмина — Песков

Конфликты на международной арене не повлияют на внутренние процессы в России, в том числе и на формирование нового правительства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что у президента есть «понятный, абсолютно стройный, последовательный и впечатляющий план развития страны». По его словам, этот план «уже начал рамочно оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых в том или ином виде будет подготовлена дорожная карта».

Вечером 18 марта, после того, как закрылись избирательные участки на выборах президента РФ и начался подсчет голосов, предварительные результаты которого не оставляли сомнений в победе Владимира Путина, он объявил о начале предметной работы над формированием будущего правительства. Отвечая на вопрос о том, когда глава государства намерен сформировать новый состав кабмина, Путин напомнил, что изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок.