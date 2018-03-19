Президент ФРГ поздравил Путина с уверенной победой на выборах

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах главы страны.

Штайнмайер добавил, что надеется, что диалог между странами будет и дальше проходить в доверительных рамках, и у стран получится противодействовать «отчуждению». Стоит отметить, что главу государства поздравили и некоторые другие представители западных стран.

Напомним, Путин лидирует на президентских выборах с результатом 76,66% по итогам обработки 99,84% бюллетеней. Таким образом, за его кандидатуру проголосовали более 56 миллионов россиян.