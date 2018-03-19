Песков: Путин получил поздравления от глав западных стран

Президент РФ Владимир Путин получил поздравления с победой на выборах от ряда представителей стран Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что 19 и 20 марта у Путина запланированы телефонные беседы. Общую информацию о поздравлениях предоставят позже.

Глава государства одерживает победу на выборах президента РФ, прошедших в воскресенье, 18 марта. По итогам обработки 99,94% бюллетеней за Путина свой голос отдали 76,68% россиян.