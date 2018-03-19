Песков воздержался от комментария о проигранном пари Грудинина 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать совет Павлу Грудинину о том, как ему поступить со своими усами, которые он поставил на кон в пари.

Ранее в интервью с видеоблогером Юрием Дудем кандидат в президенты от КПРФ пообещал сбрить усы, если наберет меньше 15 процентов голосов на выборах.

Песков отказался комментировать это пари, так как считает, что не имеет права в личном плане давать таких советов. Политик добавил, что потребовать выполнения условий пари имеет право только тот, кому Грудинин это обещал.

Пресс-секретарю заметили, что он сам оказывался в подобной ситуации в 2014 году, когда проиграл в споре дочери и сбрил усы. Песков ответил, что он легко выполнил данное обещание.

Юрий Дудь уже напомнил Грудинину об обещании сбрить усы. В понедельник, 19 марта, после того как обнародовали предварительные итоги голосования, Дудь на своей странице в Instagram выложил фотографию с советской бритвой «Юбилейная» рядом с комплектом бритвенных лезвий «Балтика».

A post shared by Юрий Дудь (@yurydud) on Mar 18, 2018 at 10:25pm PDT

Выборы президента РФ прошли 18 марта, лидером голосования стал Владимир Путин, он победил со значительным отрывом от других кандидатов и набирал 76,67 процентов голосов. Этот показатель поддержки избирателей рекордный в его карьере. Второе место занял глава КПРФ Павел Грудинин и третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.