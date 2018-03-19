Песков: Телефонный разговор Путина и Мэй пока не планируется

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пока не планируется.

Напомним, что Великобритания потребовала выслать 23 дипломатов и приостановить всяческие двусторонние контакты с Россией. Такие меры были приняты в связи с обвинением в причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Министерство иностранных дел РФ отвергло все обвинения и потребовало выслать 23 британских дипломата в качестве ответных действий.