У Путина «впечатляющий» план по развитию страны — Песков

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президента есть план дальнейшего развития России.

Песков напомнил, что у президента РФ Владимира Путина разработан «абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий» план пути развития Российской Федерации, о котором глава государства говорил в послании Федеральному собранию.

План начал оформляться по выпуску поручений российского лидера, на его основе и собираются готовить дорожную карту дальнейшего развития страны.

По словам Пескова, план Путина демонстрирует полную концентрацию президента на внутренней политике страны, на развитии потенциала России, на новых возможностях, которые глава государства хочет открыть.

Он добавил, что президентские выборы красноречиво доказали максимальную консолидацию российского общества.

В минувшее воскресенье прошли выборы президента РФ, лидером голосования стал Владимир Путин, он победил со значительным отрывом от других кандидатов и набирал 76,67 процентов голосов. Этот показатель поддержки избирателей рекордный в его карьере. Второе место занял глава КПРФ Павел Грудинин и третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.