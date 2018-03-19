Путин встретится с сопредседателями предвыборного штаба 19 марта
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник, 19 марта, встретится с сопредседателями предвыборного штаба.
По его словам, Владимир Владимирович примет сопредседателей предвыборного штаба и пообщается с ними. В воскресенье, 18 марта, они встречались в штабе, но решили перенести разговор на понедельник.
Согласно этим данным, на первом месте кандидат Владимир Путин с 56 206 514 или 76,66 %, на втором – Павел Грудинин (8 648 147 голосов, 11,80%), на третьем – Владимир Жириновский (4 151 063, 5,66%) pic.twitter.com/OvbchrFp7o— ЦИК России (@CIKRussia) 19 марта 2018 г.