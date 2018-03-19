Путин встретится с сопредседателями предвыборного штаба 19 марта

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник, 19 марта, встретится с сопредседателями предвыборного штаба.

По его словам, Владимир Владимирович примет сопредседателей предвыборного штаба и пообщается с ними. В воскресенье, 18 марта, они встречались в штабе, но решили перенести разговор на понедельник.