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13:18   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Навальный и оппозиция пытались дискредитировать выборы по старой схеме — провал

Навальный и оппозиция пытались дискредитировать выборы по старой схеме — провал

Несистемная оппозиция — блогер Алексей Навальный и движение «Голос» (иноагент) — готовились к провокациям на выборах президента России заранее. Для активистов была подготовлена методичка, следуя рецептам которой оппозиционеры рассчитывали посеять сомнения в легитимности выборов.

Как пишет Федеральное агентство новостей, в инструкции для своих наблюдателей лидеры несистемной оппозиции подробно изложили схемы провокационных действий. Среди таких «ноу хау», например, якобы зафиксированные «одновременные вбросы» бюллетеней.

Так на оппозиционном ресурсе «47news» опубликована статья, в которой утверждается, что на одном из избирательных участков в Горбунках Ломоносовского района наблюдатели якобы зафиксировали в урне пачку свернутых бюллетеней, «явно разом попавших в бокс». Там же предлагается версия наблюдателей: вброс произведен представителем избиркома.

А вот и пункт инструкции, согласно которому наверняка и действовали наблюдатели. Авторы методички призывают помнить, что «выборы нечестные», и поэтому «мы должны это доказать». Далее наблюдателей поучают спровоцировать видимость нарушения. Для этого предлагается взять свой бюллетень, подложить под него несколько пустых бумаг и бросить в урну, а напарник должен заснять «одновременный вброс пачки бюллетеней».

Навальный и оппозиция пытались дискредитировать выборы по старой схеме — провал

Еще один пример провокации. Ссылаясь на движение «Голос», «Радио свобода» рассказала о нескольких тысячах сообщений наблюдателей о нарушениях. В частности, с избирательных участков оппозиционные наблюдатели докладывали о якобы незаконной агитации за Путина. Вновь вернемся к инструкции. Активистам предлагается следующий прием: «просто наклеить наклейку с Путиным», затем сфотографировать и прислать в общий чат.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что скандалы и провокация, — все это питательная среда его существования в политической жизни. К процессу наблюдения за выборами он так и подошел.

«Если ты призываешь к бойкоту, так и призывай, а не отправляй своих людей на избирательные участки, а то выглядит довольно нелогично. Если люди не собираются голосовать, бойкотируют выборы, но при этом приходят на участки как наблюдатели, то возникают подозрения, что в этом есть какой-то подвох. Сам же блогер и дал ответ. Он содержится в инструкциях для наблюдателей. Были бы эти инструкции липовыми, фальшивыми, то их следовало бы убрать с сайта, отмежеваться от них, сделав специальное заявление, чего сделано не было. Выходит, гражданин Навальный не отрицает их аутентичности», — пояснил Соловейчик.

Эксперт отметил, что наблюдатели Навального взяли за основу типичные, хорошо известные нарушения на выборах прошлых лет. Оппозиция пыталась использовать их как матрицу. Однако схема дала сбой, как и бойкот.

Навальный и оппозиция пытались дискредитировать выборы по старой схеме — провал

Сверхзадача Навального заключалась в том, чтобы если и не сорвать выборы, то осложнить их скандалами и протестами. С этой задачей блогер не совершенно справился. Пределы его политической эффективности показали итоги выборов. Ведь одно дело публиковать результаты своих «расследований», материалы которых он получает от конкурирующих кланов в бизнесе и власти, а другое — провести мощную политическую кампанию по всей России. Для этого Навальный оказался слабоват.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #навальный #выборы2018
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