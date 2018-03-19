Песков: Выборы красноречиво доказали максимальную консолидацию общества

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы президента РФ, прошедшие в минувшее воскресенье, доказали максимальную сплоченность общества для развития страны, а не по причине чьих-то нападок.

Песков считает, что российское общество всегда было достаточно консолидированным, а сейчас оно максимально объединилось вокруг планов по будущему развитию страны, а не на фоне чьих-то нападок.

«Результаты выборов это максимально красноречиво продемонстрировали», — так резюмировал Песков свой ответ на вопрос о том, насколько обострение отношений с Западом повлияло и повлияло ли на консолидацию избирателей в поддержку Путина.

Напомним, 18 марта прошли выборы президента РФ, лидером голосования стал Владимир Путин, он победил со значительным отрывом от других кандидатов и набирал 76,67 процентов голосов. Этот показатель поддержки избирателей рекордный в его карьере. Второе место занял глава КПРФ Павел Грудинин и третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.