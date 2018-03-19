Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал труднообъяснимой риторику британского руководства.
По его словам, Лондону придется подкрепить свои голословные обвинения в адрес Москвы по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля какими-то доказательствами, либо извиниться. Песков напомнил, что речь идет о «безосновательном клеветническом потоке» в отношении российского государства со стороны руководства Великобритании.
«За эти голословные обвинения придется отвечать», — сказал представитель Кремля.