Лидер «Справедливой России» заявил об успехе Собчак на выборах

Сергей Миронов напомнил, что Ксения Собчак - начинающий политик.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что результат прошедших президентских выборов для кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак можно назвать успехом, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Как ни говори, четвертое место на выборах — это успех для начинающего политика. Может быть у нее получится объединить либеральное крыло», — выразил мнение Миронов.

По данным Центризбиркома РФ на утро 19 марта, Ксения Собчак набрала 1,67% голосов избирателей, обогнав политического тяжеловеса — кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского, у которого результат 1,04%. По словам Миронова, «Яблоко» продемонстрировало «очевидный закат».

Напомним, на этих выборах «Справедливая Россия» не выдвинула своего кандидата, поддержав самовыдвиженца Владимира Путина, который по итогам набрал рекордное число голосов - 76,6%.