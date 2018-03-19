Путин проведет встречу с кандидатами, баллотировавшимися в президенты РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин собирается провести встречу с кандидатами, которые участвовали в прошедших выборах.

Песков напомнил, что в 2012 году такая встреча тоже имела место быть. При этом представитель Кремля воздержался от оценки потенциала других кандидатов, заявив, что это прерогатива избранного президента.

Также Песков рассказал, что 19 марта у Путина запланировано несколько встреч, в том числе с сопредседателями предвыборного штаба.