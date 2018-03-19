Миронов спрогнозировал перестройку партийной системы

Пришло время для двух-трех партий, заявил руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он подвел итоги голосования президента РФ во время брифинга в понедельник, 19 марта.

Миронов поздравил Владимира Путина с убедительнейшей победой и заявил, что уже отправил ему поздравительную телеграмму, лично был в штабе и слушал его выступление.

«Это не только победа Путина, это победа всех граждан нашей страны. Мы видели, как старались повлиять на наши выборы, но собаки лают, караван идет», — заявил он.

У всех партий, что не поддержали Владимира Путина, провальные результаты на выборах президента, сказал он: исторический минимум у КПРФ и ЛДПР, очевидный закат «Яблока».

«Результаты выборов сигнализируют нам о возможном начале перестройки партийной системы. 23 партии из 70 прекратят существование. Пришло время для двух–трех партий», — сказал Миронов.

Он предположил, что возможный костяк парламентских партий — это «Единая Россия» и «Справедливая Россия».