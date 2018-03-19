Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков

Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков

 ЦИК быстрее подвел итоги голосования благодаря QR-кодам

ЦИК быстрее подвел итоги голосования благодаря QR-кодам
Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

 Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине
Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

 Китай ждет визит Путина в 2018 году

Китай ждет визит Путина в 2018 году
Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков

Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков

 ЦИК быстрее подвел итоги голосования благодаря QR-кодам

ЦИК быстрее подвел итоги голосования благодаря QR-кодам
Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

 Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине
Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

 Китай ждет визит Путина в 2018 году

Китай ждет визит Путина в 2018 году
12:51   19 Марта 2018
Россия
48

Наблюдателей Навального уличили в фальсификации нарушений на выборах в Ростове

Наблюдателей Навального уличили в фальсификации нарушений на выборах в Ростове

Наблюдателей от блогера Алексея Навального обвинили в фальсификации нарушений на выборах президента РФ, прошедших 18 марта.

Сотрудники избирательной комиссии Ростова-на-Дону заметили следы монтажа на видео с якобы «вбросом» бюллетеней. На странице в штабе Навального в Ростове опубликовано видео с подписью о том, что мужчина, зайдя в избирательную кабинку, кидает бюллетени в стоящую рядом урну.

Председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров, слова которого привел портал 1Rnd.ru, заявил, что после жалобы к участку отправились проверяющие. Урну, в которую «вбрасывались» голоса, опечатали. По версии комиссии, до этого к урне подходила девушка, чьи бюллетени застряли. Сотрудники нашли ее в журнале голосовавших и позвонили ей. Информацию о голосовании она подтвердила.

Буров заявил, что запись сторонников Навального смонтирована. Информация об инциденте передана в ЦИК.

Ранее пранкеры разыграли координаторов штабов Навального и куратора некоммерческой организации «Голос» Штефани Шиффер. В ходе розыгрыша они узнали, что движение намеревалось создать «нужную картинку» для западных СМИ о президентских выборах в РФ для дальнейшей дискредитации результатов голосования.

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #навальный #общество #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Абсолютная победа Путина — это ответ россиян на давление Запада Выборы президента 2018
Абсолютная победа Путина — это ответ россиян на давление Запада
Такого еще не было в истории России. Владимир Путина одержал абсолютную победу. Его поддержали более 56 миллионов избирателей из 109 миллионов внесенных в списки. И «винить» за это Запад должен только себя.
11:38   19 Марта 2018
861
Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно Выборы президента 2018

Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

8:32   19 Марта 2018
18836
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше Россия

Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше

1:14   19 Марта 2018
57
Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России Выборы президента 2018

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

0:54   19 Марта 2018
16049
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

 ЦИК РФ назвал регионы, в которых Путин получил абсолютное большинство голосов

ЦИК РФ назвал регионы, в которых Путин получил абсолютное большинство голосов