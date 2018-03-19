Наблюдателей Навального уличили в фальсификации нарушений на выборах в Ростове

Наблюдателей от блогера Алексея Навального обвинили в фальсификации нарушений на выборах президента РФ, прошедших 18 марта.

Сотрудники избирательной комиссии Ростова-на-Дону заметили следы монтажа на видео с якобы «вбросом» бюллетеней. На странице в штабе Навального в Ростове опубликовано видео с подписью о том, что мужчина, зайдя в избирательную кабинку, кидает бюллетени в стоящую рядом урну.

Председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров, слова которого привел портал 1Rnd.ru, заявил, что после жалобы к участку отправились проверяющие. Урну, в которую «вбрасывались» голоса, опечатали. По версии комиссии, до этого к урне подходила девушка, чьи бюллетени застряли. Сотрудники нашли ее в журнале голосовавших и позвонили ей. Информацию о голосовании она подтвердила.

Буров заявил, что запись сторонников Навального смонтирована. Информация об инциденте передана в ЦИК.

Ранее пранкеры разыграли координаторов штабов Навального и куратора некоммерческой организации «Голос» Штефани Шиффер. В ходе розыгрыша они узнали, что движение намеревалось создать «нужную картинку» для западных СМИ о президентских выборах в РФ для дальнейшей дискредитации результатов голосования.