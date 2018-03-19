ЦИК быстрее подвел итоги голосования благодаря QR-кодам

Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что данные о голосовании на выборах президента РФ были обработаны в два раза быстрее, чем на выборах в Госдуму в 2016 году.

Булаев в понедельник, 19 марта, рассказал, что такая оперативность была достигнута благодаря использованию технологии QR-кодирования итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Он уточнил, что в 02.30 по московскому времени в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» ввели порядка 95-96 процентов протоколов участковых избирательных комиссий. Чиновник объяснил, что QR-кодирование ускорило процесс подсчета голосов и система полностью себя оправдала, показав такую оперативность. Он добавил, что ЦИК будет совершенствовать применение данной технологии.