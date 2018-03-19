Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков

Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков

 ЦИК быстрее подвел итоги голосования благодаря QR-кодам

ЦИК быстрее подвел итоги голосования благодаря QR-кодам
Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

 Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине
Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

 Китай ждет визит Путина в 2018 году

Китай ждет визит Путина в 2018 году
Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков

Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков

 ЦИК быстрее подвел итоги голосования благодаря QR-кодам

ЦИК быстрее подвел итоги голосования благодаря QR-кодам
Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

 Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине
Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

 Китай ждет визит Путина в 2018 году

Китай ждет визит Путина в 2018 году
13:01   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
44

ЦИК быстрее подвел итоги голосования благодаря QR-кодам

ЦИК быстрее подвел итоги голосования благодаря QR-кодам

Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что данные о голосовании на выборах президента РФ были обработаны в два раза быстрее, чем на выборах в Госдуму в 2016 году.

Булаев в понедельник, 19 марта, рассказал, что такая оперативность была достигнута благодаря использованию технологии QR-кодирования итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Он уточнил, что в 02.30 по московскому времени в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» ввели порядка 95-96 процентов протоколов участковых избирательных комиссий.   Чиновник объяснил, что QR-кодирование ускорило процесс подсчета голосов и система полностью себя оправдала, показав такую оперативность. Он добавил, что ЦИК будет совершенствовать применение данной технологии.

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #технологии #инновации #выборы - 2018 #кодирование
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Абсолютная победа Путина — это ответ россиян на давление Запада Выборы президента 2018
Абсолютная победа Путина — это ответ россиян на давление Запада
Такого еще не было в истории России. Владимир Путина одержал абсолютную победу. Его поддержали более 56 миллионов избирателей из 109 миллионов внесенных в списки. И «винить» за это Запад должен только себя.
11:38   19 Марта 2018
861
Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно Выборы президента 2018

Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

8:32   19 Марта 2018
18836
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше Россия

Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше

1:14   19 Марта 2018
57
Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России Выборы президента 2018

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

0:54   19 Марта 2018
16049
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

 ЦИК РФ назвал регионы, в которых Путин получил абсолютное большинство голосов

ЦИК РФ назвал регионы, в которых Путин получил абсолютное большинство голосов