Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Миронов спрогнозировал перестройку партийной системы

Миронов спрогнозировал перестройку партийной системы

 Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков

Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков
Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

 Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине
Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

 Китай ждет визит Путина в 2018 году

Китай ждет визит Путина в 2018 году
Миронов спрогнозировал перестройку партийной системы

Миронов спрогнозировал перестройку партийной системы

 Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков

Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков
Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

 Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине
Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

 Китай ждет визит Путина в 2018 году

Китай ждет визит Путина в 2018 году
12:34   19 Марта 2018
Россия
54

Современные технологии не позволяют «химичить» на выборах — Памфилова

Современные технологии не позволяют «химичить» на выборах — Памфилова

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что существующие технологии не позволяют «химичить» с результатами на выборах.

Замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев на заседании Центризбиркома рассказал подробности о статистике явки. Булаев отметил, что в шесть часов вечера по московскому времени было зафиксировано около 60 процентов проголосовавших избирателей. Он рассказал что рост явки составлял примерно 6 процентов в час в период с восьми утра до шести вечера. После шести вечера суммарно проголосовало 7,49 процентов избирателей, то есть рост явки в период с шести до восьми вечера составлял 3,7 процентов в час. Вечером люди голосовали менее активно, чем в дневное время, Булаев назвал это «естественным процессом». Замглавы отметил, что если кто-то думает, что в конце дня «химичили» — ничего подобного.

Глава ЦИК Памфилова заметила, что в рамках существующих технологий «химичить» невозможно.

Она рассказала, что вплоть до восьми вечера была возможность в прямом эфире наблюдать, как менялись показатели явки, а после были включены камеры видеонаблюдения в территориальных избирательных комиссиях. Протоколы, которые были зафиксированы под камерами, отсканированы наблюдателями с такими же показателями. Территориальные комиссии также были зафиксированы на камеры в режиме онлайн.

В заключение Памфилова заявила, что отвергает любые возможности инсинуаций и исключает все возможности нарушений.

 

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #выборы #политика #памфилова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Абсолютная победа Путина — это ответ россиян на давление Запада Выборы президента 2018
Абсолютная победа Путина — это ответ россиян на давление Запада
Такого еще не было в истории России. Владимир Путина одержал абсолютную победу. Его поддержали более 56 миллионов избирателей из 109 миллионов внесенных в списки. И «винить» за это Запад должен только себя.
11:38   19 Марта 2018
861
Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно Выборы президента 2018

Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

8:32   19 Марта 2018
18836
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше Россия

Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше

1:14   19 Марта 2018
57
Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России Выборы президента 2018

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

0:54   19 Марта 2018
16049
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

 ЦИК РФ назвал регионы, в которых Путин получил абсолютное большинство голосов

ЦИК РФ назвал регионы, в которых Путин получил абсолютное большинство голосов