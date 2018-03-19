Современные технологии не позволяют «химичить» на выборах — Памфилова

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что существующие технологии не позволяют «химичить» с результатами на выборах.

Замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев на заседании Центризбиркома рассказал подробности о статистике явки. Булаев отметил, что в шесть часов вечера по московскому времени было зафиксировано около 60 процентов проголосовавших избирателей. Он рассказал что рост явки составлял примерно 6 процентов в час в период с восьми утра до шести вечера. После шести вечера суммарно проголосовало 7,49 процентов избирателей, то есть рост явки в период с шести до восьми вечера составлял 3,7 процентов в час. Вечером люди голосовали менее активно, чем в дневное время, Булаев назвал это «естественным процессом». Замглавы отметил, что если кто-то думает, что в конце дня «химичили» — ничего подобного.

Глава ЦИК Памфилова заметила, что в рамках существующих технологий «химичить» невозможно.

Она рассказала, что вплоть до восьми вечера была возможность в прямом эфире наблюдать, как менялись показатели явки, а после были включены камеры видеонаблюдения в территориальных избирательных комиссиях. Протоколы, которые были зафиксированы под камерами, отсканированы наблюдателями с такими же показателями. Территориальные комиссии также были зафиксированы на камеры в режиме онлайн.

В заключение Памфилова заявила, что отвергает любые возможности инсинуаций и исключает все возможности нарушений.