Памфилова: ЦИК не приемлет голословных заявлений о нарушениях на выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что избиркому необходимы доказательства нарушений на президентских выборах, о которых заявили некоторые кандидаты и партии.

По ее словам, еще до начала голосования партия КПРФ заявила о нарушениях в Кемеровской области. Тогда Памфилова попросила партию направить в регион максимально возможное количество наблюдателей. Представитель облизбиркома сообщил, что ему неизвестно, сколько было наблюдателей конкретно от партии КПРФ, однако всего в регионе от всех партий было примерно 2 тысячи наблюдателей.

Памфилова заявила, что, в таком случае, ЦИК не приемлет голословных заявлений о нарушениях. Все они должны быть доказаны. Представитель избиркома Кемеровской области пообещал провести анализ ситуации в регионе.