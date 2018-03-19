Mitsubishi озвучила российские цены на кроссовер Eclipse Cross

Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi озвучила российские цены на новый компактны кроссовер Eclipse Cross.

Первые автомобили поступят в официальные дилерские центры в РФ в конце апреля 2018 года. Россиянам предложат Mitsubishi Eclipse Cross в пяти комплектациях по цене от миллиона 399 тысяч рублей. Базовую комплектацию оснастили противотуманными фарами, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, индикатором давления шин, аудиосистемой, климат-контролем.

Все модификации Mitsubishi Eclipse Cross оснастили 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонагнетателем и системой непосредственного впрыска топлива.