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 ЦИК быстрее подвел итоги голосования благодаря QR-кодам

ЦИК быстрее подвел итоги голосования благодаря QR-кодам
Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

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12:34   19 Марта 2018
Россия
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Mitsubishi озвучила российские цены на кроссовер Eclipse Cross

Mitsubishi озвучила российские цены на кроссовер Eclipse Cross

Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi озвучила российские цены на новый компактны кроссовер Eclipse Cross.

Первые автомобили поступят в официальные дилерские центры в РФ в конце апреля 2018 года. Россиянам предложат Mitsubishi Eclipse Cross в пяти комплектациях по цене от миллиона 399 тысяч рублей. Базовую комплектацию оснастили противотуманными фарами, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, индикатором давления шин, аудиосистемой, климат-контролем.

Mitsubishi озвучила российские цены на кроссовер Eclipse Cross

Все модификации Mitsubishi Eclipse Cross оснастили 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонагнетателем и системой непосредственного впрыска топлива.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #авто #общество #mitsubishi eclipse cross
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