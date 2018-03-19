Депутат Европарламента назвал выборы президента РФ хорошим примером демократии

Депутат Европарламента от Италии Стефано Мауллу встретился с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым. Политик заявил, что прошедшие выборы президента России — пример демократии.

Мауллу отметил, что Россия достигла уровня «мудрой» демократии. Он также указал на важную роль Москвы на Ближнем Востоке, особенно в Сирии.

Итальянский депутат считает, что совместная работа РФ и Евродепартамента должна продолжаться. Также необходимо развиваться отношениям Москвы и Рима, при том, что сотрудничество двух сторон имеет давнюю историю.