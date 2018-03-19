Отказ от российского газа навредит британским потребителям — Новак

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что на данный момент цена российского газа является конкурентоспособной, а поиск альтернативных источников, скорее, навредит самим потребителям, в том числе британским.

По словам Новака, цена газа, согласно договорам между Россией и европейскими странами, очень выгодна. По его мнению, другие экспортеры не смогут предложить такие же выгодные условия. Кроме того, в случае похолоданий Россия сможет очень быстро нарастить необходимые объемы добычи.

Напомним, премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что королевство рассматривает другие страны в качестве поставщиков газа.