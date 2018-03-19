Некоторые иностранные лидеры внесли лепту в консолидацию россиян — Памфилова

Некоторые иностранные лидеры помогли консолидировать граждан России перед выборами президента. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

«В трудные минуты наш народ всегда объединяется. Поэтому большое спасибо некоторым лидерам западных государств, которые внесли положительную лепту. Они содействовали консолидации и объединению россиян, — сказала Памфилова. — Они должны знать свойство российского народа. Когда идет давление, мы никогда не расслабляемся».