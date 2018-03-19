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Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

 Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

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12:11   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Некоторые иностранные лидеры внесли лепту в консолидацию россиян — Памфилова

Некоторые иностранные лидеры внесли лепту в консолидацию россиян — Памфилова

Некоторые иностранные лидеры помогли консолидировать граждан России перед выборами президента. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

«В трудные минуты наш народ всегда объединяется. Поэтому большое спасибо некоторым лидерам западных государств, которые внесли положительную лепту. Они содействовали консолидации и объединению россиян, — сказала Памфилова. — Они должны знать свойство российского народа. Когда идет давление, мы никогда не расслабляемся».

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #памфилова #выборы2018
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