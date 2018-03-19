Волгоградцы проголосовали за смену часового пояса в области

Председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе сообщила, что в регионе переведут время на час вперед не раньше осени 2018 года.

В воскресенье, 18 марта, жителей региона проголосовали за смену часового пояса. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет, но Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1.

Сторонники перевода времени в основном жаловались на потерянный «световой час». В Волгоградской области светает рано и вечером не хватает солнечного света. Большинство проголосовавших высказались «за» смену часового пояса на час вперед.