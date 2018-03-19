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 Китай ждет визит Путина в 2018 году

Китай ждет визит Путина в 2018 году
12:08   19 Марта 2018
Весь мир
68

Китай ждет визит Путина в 2018 году

Китай ждет визит Путина в 2018 году

Власти Китая ведут подготовку к визиту президента РФ Путина в страну, который запланирован на 2018 год.

Китайские власти ведут подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Китай, намеченному на 2018 год. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

На регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что по плану ежегодного регулярного обмена визитами между лидерами России и Китая в текущем году президент РФ Путин посетит Китай. Она добавила, что Китай продолжит поддерживать тесный диалог с российской стороной.

Представитель МИД напомнила, что глава РФ провел большую работу в развитии отношений между Россией и Китаем. Она подчеркнула, что «Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство» будет и дальше развиваться, способствуя совместному процветанию стран.

Визит Путина в КНР запланирован на июнь, президент собирается посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие будут проводить в городе Циндао.

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #китай #весь мир #шос
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