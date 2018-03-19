Россия начала разработку двигателя для сверхлегких ракет-носителей

Российское НПО «Энергомаш» начало разработку двигателей для легких и сверхлегких ракет-носителей стран БРИКС. Об этом заявил главный конструктор организации Петр Левочкин.

По его словам, новый двигатель предложат для использования в сверхлегких, легких и средних носителях, производимых в странах БРИКС.

Сверхлегкие ракеты предназначены для выведения груза на околоземную орбиту в 200 километров. Ракета может доставить несколько килограмм. Легкий носитель доставит до пяти тонн, а средний — до 20 тонн.