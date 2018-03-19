Итоги выборов подведут в конце недели — ЦИК

ЦИК России сообщил, что окончательно подведет итоги состоявшихся президентских выборов к концу недели.

По словам представителя Центризбиркома, итоги можно будет подводить тогда, когда ЦИК получит протоколы всех избирательных комиссий по территории России.

Сообщается, что явка избирателей составляет более 67 процентов после обработки 99,83 процента бюллетеней. Лидером является Владимир Путин, который набрал 76,66 процента голосов. На втором месте оказался Павел Грудинин, а на третьем — Владимир Жириновский.