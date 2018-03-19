Путин получил самый высокий результат в истории последних президентских кампаний
За действующего российского лидера Путина проголосовали более 56 миллионов человек.
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что за Владимира Владимировича проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 человек или 76,66% избирателей. По его словам, это абсолютный рекорд в истории последних президентских кампаний.
Согласно этим данным, на первом месте кандидат Владимир Путин с 56 206 514 или 76,66 %, на втором – Павел Грудинин (8 648 147 голосов, 11,80%), на третьем – Владимир Жириновский (4 151 063, 5,66%) pic.twitter.com/OvbchrFp7o— ЦИК России (@CIKRussia) 19 марта 2018 г.