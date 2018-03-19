Давление со стороны Запада объединило народ России — Памфилова

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова выразила благодарность некоторым западным лидерам, которые «внесли лепту» в сплочение народа России в трудную минуту.

Во время подведения итогов голосования на выборах президента Памфилова заявила, что российский народ всегда объединяется в трудную минуту. Она выразила большую благодарность некоторым лидерам западных государств, которые, по ее словам, «внесли положительную лепту» и посодействовали консолидации народа России. Чиновник подчеркнула, что западный мир должен знать: РФ никогда не расслабляется в период такого давления.

Глава ЦИК объяснила высокую явку множеством факторов, из которых она выделила беспрецедентную информационную кампанию и механизм мобильного избирателя.

Памфилова сказала, что благодаря хорошему информированию и облегчению процесса голосования с помощью системы мобильного избирателя ЦИК достиг высокого показателя явки на выборах президента России в 2018 году.