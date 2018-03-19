Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Миронов спрогнозировал перестройку партийной системы

Миронов спрогнозировал перестройку партийной системы

 Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков

Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков
Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

 Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине
Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

 Китай ждет визит Путина в 2018 году

Китай ждет визит Путина в 2018 году
Миронов спрогнозировал перестройку партийной системы

Миронов спрогнозировал перестройку партийной системы

 Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков

Великобритании предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться — Песков
Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

 Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине
Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

Самолет задержали на три часа из-за шутки пассажиров о бомбе в Турции

 Китай ждет визит Путина в 2018 году

Китай ждет визит Путина в 2018 году
11:48   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
61

«Повторный референдум»: жители Крыма подтвердили свой выбор 2014 года

«Повторный референдум»: жители Крыма подтвердили свой выбор 2014 года

Спустя четыре года крымчане, показавшие высокую явку на выборах президента РФ, фактически провели повторный референдум. Результаты голосования показали, что с 2014 по 2018 год позиция жителей полуострова совершенно не поменялась.

По предварительным данным, действующий глава государства Владимир Путин набрал 92,16% голосов. Достаточно вспомнить, что и на референдуме в марте 2014 года количество голосов за воссоединение с Россией превысило 90%. Даже боле того, за статус Крыма как автономии в составе Украины проголосовали всего 2,51% крымчан.

Примечательно, что два кандидата в президенты, Ксения Собчак и Григорий Явлинский, которые заявляют, что воссоединение Крыма с Россией нелегитимно, набрали по 1,88% и 1,87% соответственно. Таким образом, в сумме их сторонников оказалось приблизительно столько же, сколько в 2014 году проукраински настроенных избирателей.

«Повторный референдум»: жители Крыма подтвердили свой выбор 2014 года

На сайте Явлинского, можно прочесть, что, по его мнению, нужно дать возможность жителям Крыма самим определить свою судьбу, а именно: дать им возможность провести новый референдум, «такой, в который поверят все заинтересованные стороны». Приведенные выше цифры ставят под сомнение необходимость проведения еще одного референдума — крымчане на выборах президента России ясно дали понять, с кем они. Причем у многочисленных наблюдателей, в том числе из западных стран, не возникло претензий к прозрачности выборов.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, когда подавляющее число жителей полуострова высказались за воссоединение.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #референдум #крым #политика #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Миронов спрогнозировал перестройку партийной системы Россия
Миронов спрогнозировал перестройку партийной системы
Пришло время для двух-трех партий, заявил руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он подвел итоги голосования президента РФ во время брифинга в понедельник, 19 марта.
13:08   19 Марта 2018
59
Абсолютная победа Путина — это ответ россиян на давление Запада Выборы президента 2018

Абсолютная победа Путина — это ответ россиян на давление Запада

11:38   19 Марта 2018
860
Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно Выборы президента 2018

Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

8:32   19 Марта 2018
18838
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше Россия

Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше

1:14   19 Марта 2018
57
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

 ЦИК РФ назвал регионы, в которых Путин получил абсолютное большинство голосов

ЦИК РФ назвал регионы, в которых Путин получил абсолютное большинство голосов