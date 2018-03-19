Более 400 тысяч россиян проголосовали на выборах за рубежом

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что более 400 тысяч россиян участвовали в голосовании на выборах президента за рубежом. По словам Булаева, этот показатель является проявлением «неимоверной активности» граждан.

Напомним, голосование на президентских выборах было организовано более, чем на 400 участках в 145 государствах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о беспрецедентной явке в российских загранучреждениях, на избирательных участках, сформированных в посольствах и генконсульствах.