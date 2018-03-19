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Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко поздравил действующего президента Владимира Путина с переизбранием на выборах. 

Поздравление опубликовано на сайте главы ДНР.

В минувшее воскресенье прошли выборы президента РФ, лидером голосования стал Владимир Путин, он победил со значительным отрывом от других кандидатов и набирал 76,67 процентов голосов. Этот показатель поддержки избирателей рекордный в его карьере. Второе место занял глава КПРФ Павел Грудинин и третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В сообщении говорится, что Захарченко от своего имени и от всего народа ДНР поздравляет президента Путина с переизбранием на высокий пост президента Российской Федерации. Глава ДНР пишет, что жители Донецкой народной республики пока не принимали участия в голосовании по причине их непризнанного статуса, но все горячо переживали и молились за правильный выбор российского народа и победу Путина.

Также в своем поздравлении политик выразил уверенность в том, что «Россия совершит прорыв в будущее», который задаст верные ориентиры развития для республики ДНР.

Жители Донецкий и Луганских областей не признали легитимность февральского госпереворота в 2014 году и провозгласили создание «народных республик». Киев ДНР и ЛНР не признает и в 2014 году украинские власти развернули военную операцию против самопровозглашенных республик. По данным ООН, жертвами конфликта числится свыше 10 тысяч человек.

Автор: Екатерина Розина
#россия #днр #политика #захарченко #весь мир #выборы 2018
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