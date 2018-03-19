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11:51   19 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: авиация США атаковала жилые районы Дейр-эз-Зора, минуя технику террористов

СМИ: авиация США атаковала жилые районы Дейр-эз-Зора, минуя технику террористов

Жилые районы юго-востока провинции Дейр-эз-Зор подверглись атакам американской авиации, в то время как отряды террористов, оставшиеся в регионе, не получили повреждений.

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось пообщаться с жителями района. Ахмад Хамада рассказал, что обстановка в провинции тяжелая. Недавно регион перешел из рук одних оккупантов в виде «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в руки курдов из SDF.

Хамада сообщил, что серьезных боевых столкновений на восточном берегу реки Евфрат не происходило. Члены ИГ не сопротивлялись курдам. По словам мужчины, бои походили на имитацию. Американские ВВС наносили удары по жилым районам и будто бы специально пропускали технику террористов. Хамада считает, что это сделано для того, чтобы курдские бойцы в итоге основали свое государство и разделили Сирию.

СМИ: авиация США атаковала жилые районы Дейр-эз-Зора, минуя технику террористов

Местные жители по-прежнему голодают и живут в страхе, подчеркнул очевидец. Те, кто не согласен с позицией SDF, подвергаются наказаниям со стороны курдов. Несколько сотен человек арестованы. Для проформы их обвиняют в несуществующих связях с «Исламским государством».

Большинство домов в Дейр-эз-Зоре превратились в руины. Американская сторона, как и в Ракке, не предпринимает никаких действий для восстановления объектов.

Автор: Павел Никифоров
#сирия #политика #весь мир #дейр эз-зор
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