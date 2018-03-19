РФ никому не пыталась «втирать очки» на выборах президента — Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что ЦИК полностью выполнил обязательства на президентских выборах.

По ее словам, Центризбирком не воздвигал «потемкинских деревень» и не пытался «втирать очки», поэтому у международных коллег была возможность оценить выборы президента РФ. Они не только видели, что на «самом деле происходит», но и общались с россиянами.