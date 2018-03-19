Памфилова: ЦИК провел беспрецедентную информационную кампанию

По мнению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, высокая явка избирателей на состоявшихся президентских выборах во многом связана с успешной информационной кампанией.

Памфилова заявила, что факторов, оказавших влияние на явку, безусловно, довольно много. Однако информационная компания оказалась беспрецедентной. Граждан России удалось обеспечить большим количеством полноценной и максимальной информации как о выборах, так и о кандидатах. По словам Памфиловой, данных было достаточно, чтобы россияне смогли самостоятельно принять решение.