Выборы-2018: Памфилова поблагодарила россиян, проголосовавших 18 марта

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова поблагодарила россиян, которые пришли на участки проголосовать на президентских выборах.

Глава ЦИК России отметила, что избиратели, поучаствовавшие в голосовании, не равнодушны к судьбе своей страны. В воскресенье, 18 марта, россияне выбирали президента. Действующий глава страны Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов. Он набрал 76,67% голосов избирателей после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий.