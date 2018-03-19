Выборы президента РФ были прозрачными и демократичными — Генсек ШОС

Генеральный секретарь ШОС, глава миссии наблюдателей от организации Рашид Алимов заявил, что выборы президента России соответствовали международным нормам, были прозрачно и демократично организованы.

Генсек сделал это заявление в понедельник, 19 марта, на пресс-конференции в ТАСС.

Алимов сообщил, что проведение выборов соответствовало законодательству и принятым международным обязательствам. Он назвал прошедшие в минувшее воскресенье выборы достоверными, прозрачными и демократичными. Генсек подчеркнул, что такой уровень проведения голосования, безусловно, стал еще одним важным шагом на пути дальнейшего демократического развития России.

Также Алимов подчеркнул, что группа наблюдателей от миссии ШОС не получила ни одного обращения и жалобы о нарушении на 782 избирательных участках своей работы.