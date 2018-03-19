Выборы Президента 2018
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Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

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Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

 Российский избиратель очень зрелый — Наблюдатель из Китая

Российский избиратель очень зрелый — Наблюдатель из Китая
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11:10   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Российский избиратель очень зрелый — Наблюдатель из Китая

Российский избиратель очень зрелый — Наблюдатель из Китая

Профессор, председатель Китайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии (Пекин), наблюдатель от КНР Ли Юнцюань сообщил, что президентские выборы прошли на хорошем законодательном уровне. 

На пресс-конференции в МИА а пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» Ли Юнцюань заявил, что с точки зрения организации и законодательства президентские выборы были проведены на очень хорошем уровне. Но самым глубоким впечатлением для наблюдателя стало то, что «российский избиратель очень зрелый».

Он отметил прозрачность и упорядоченность, в которой проводили выборы и поделился мнением, что Путин одержал убедительную победу.

Также наблюдатель рассказал, что делегация из Китая успела посетить Москву и Смоленск. Работе их группы не было оказано никакого препятствия, наоборот была оказана поддержка, за что Ли Юнцюань выразил благодарность .

Напомним, в минувшее воскресенье прошли выборы президента РФ, лидером голосования стал Владимир Путин, он победил со значительным отрывом от других кандидатов и набирал 76,67 процентов голосов. Этот показатель поддержки избирателей рекордный в его карьере. Второе место занял глава КПРФ Павел Грудинин и третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #китай #явка #выборы - 2018
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