Победа Путина должна ознаменовать новый период взаимопонимания в мире — Аграмунт

Победа Владимира Путина на выборах президента России должна ознаменовать новый период взаимопонимания и сотрудничества на планете. Такую надежду выразил на пресс-конференции в ТАСС экс-глава ПАСЕ, испанский сенатор Педро Аграмунт.

Сенатор, который был наблюдателем на президентских выборах по приглашению Госдумы, сказал:

«Я не наблюдал никаких проблем [на выборах]. И сегодня могу только поздравить вновь избранного президента. Мы убедились, что за него проголосовало абсолютное большинство избирателей. Надеюсь, что все это ознаменует новый период взаимопонимания и сотрудничества между всеми континентами».

Парламентарий отметил, что «атмосфера на выборах была спокойная, благостная, люди голосовали с энтузиазмом».

ЦИК РФ в понедельник продолжает подведение итогов состоявшихся 18 марта выборов главы государства. На 07:37 мск обработано 99,79% протоколов участковых избиркомов. По предварительным результатам голосования с огромным отрывом побеждает действующий президент России Владимир Путин с 76,67% голосов.