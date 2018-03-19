Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что всего на состоявшихся президентских выборах присутствовали более 1500 зарубежных наблюдателя из 115 стран.

На заседании ЦИК Памфилова уточнила, что за ходом голосования следили 1513 международных наблюдателя. Всего 14 международных организаций направили наблюдателей в Россию. В их числе наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ - их было 481 человек. От зарубежных посольств и дипмиссий в Москве было направлено 104 человека из 51 страны следить за избирательным процессом.