Абсолютная победа Путина — это ответ россиян на давление Запада

Такого еще не было в истории России. Владимир Путина одержал абсолютную победу. Его поддержали более 56 миллионов избирателей из 109 миллионов внесенных в списки. И «винить» за это Запад должен только себя.

На самом деле именно это и было главной интригой выборов. Уже после того, как Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на четвертый президентский срок, вопрос с победителем был сразу снят. Более того, никто не сомневался, что президент выиграет в первом туре и с большим отрывом.

Именно поэтому основной стратегией Запада по делегитимизации выборов, кроме черного пиара и давления извне, стала попытка срыва явки избирателей. Основной аргумент оппонентов действующей власти должен был быть такой: «россияне, не имея реального выбора, не пришли на участки и тем самым показали власти свое отношение к власти».

Теперь же, после того, как Владимир Путин выиграл с результатом почти 77%, что составляет 51% от всех россиян имеющих право голоса, этот вопрос не может быть задан и спекулировать на эту тему бессмысленно.

Наоборот, он станет еще одним поводом для черной зависти европейских политиков, которые до сих пор никак не могут понять, почему так происходит.

При этом нам не стоит забывать, что президентская гонка происходила на фоне резко усилившегося давления на Россию со стороны Запада. Вообще, западные элиты так и не поняли до сих пор главной особенности России. Чем сильнее давление извне, тем сплоченней ряды населения. Так было в 1612, 1812, 1941 годах и так будет всегда. Непонятно с какого рожна западные стратеги решили, что сегодня население России изменилось и россиян можно заставить изменить свою позицию благодаря санкциям и внешнему давлению.

Вероятно, как и раньше, они судят по себе.

Между тем, надо понимать, что реальная поддержка Путина даже выше официальных цифр, так как многие из тех, кто проголосовал за других кандидатов в президенты не являются оппозицией в западном понимании этого слова. И сторонники занявшего второе место Грудина и сторонники пришедшего третьим Жириновского, имея вопросы к политике внутренней, не согласны с путинской жесткой позицией в отношении Запада только в деталях. Здесь у них особых разногласий нет.

А вот российские либералы впервые получили такое мизерное количество голосов, что суммарно имеют поддержку на уровне статистической погрешности. И мне кажется, что призыв бойкотировать выборы был вызван в том числе и этим обстоятельством. А это значит, что практически вся Россия 18 марта 2018 года показала свое единство в главном. Она показала своим противникам, что российское общество едино и его, несмотря на многолетние попытки посеять раскол, так и не удалось разъединить.

Наоборот, любые следующие подобные действия приведут лишь к появлению той непоколебимой упрямости, которая позволяла России выигрывать, казалось бы, проигранные войны. Да, господа европейцы и американцы, именно ваши козни позволили сплотить жителей России впервые за время ее постсоветского существования. Торговая и финансовая блокада, вместо того, чтобы вызвать недовольство и протесты, позволила власти окончательно разобраться с так называемой либеральной оппозицией и разорвать пуповину экономической зависимости от Запада. Именно выдвижение баз НАТО к самым границам России окончательно убедило ее население в ваших коварных планах, а потому вам гарантированно стоит ждать ответки, как это уже неоднократно было. И в последний раз в 1941 году, когда всем казалось, что России пришел конец, всего через три года русские брали Берлин и перекраивали Европу по своему усмотрению.

Ну поймите же вы, что все ваши потуги делают вам только хуже. Например, недопущение российской олимпийской сборной на зимние Олимпийские игры в Южной Корее, вместо уныния и осуждения властей, вызвало лишь новую волну патриотизма, охватившую все российское общество. Даже многие из тех, кто всю свою сознательную жизнь сочувствовал взрощенным на ваши деньги либералам, отвернулись от них и стали при этом почти «путинистами». Вот чего вы добились своей глупостью и самоуверенностью.

Чем все это закончится, теперь тоже понятно. Русский медведь вновь проснулся и не остановится пока не добьется своего. Он уже окреп и больше не зависит от вашего доброго к нему расположения. А потому… когда вы вновь проиграете и будете писать свои мемуары обязательно впишите еще раз в них то, что заповедовал вам Отто фон Бисмарк, и чьего совета вы опять не послушались:

«Никогда не воюйте с русскими»

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