Володин: Легитимность состоявшихся выборов не вызывает сомнений

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что легитимность прошедших 18 марта президентских выборов в стране не вызывает никаких сомнений.

По его словам, выборы прошли, строго соответствуя всем законам и принципам демократии. Лишний раз это подтвердили приглашенные зарубежные наблюдатели. Большинство из них дали самую позитивную оценку организации и проведению голосования.

Володин также отметил активность граждан страны. По его словам, абсолютное большинство россиян воспользовались своим правом выбора.