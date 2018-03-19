Неизвестные забросали посольство Турции в Дании «коктейлями Молотова»

Полиция Копенгагена разыскивает как минимум двоих неизвестных, которые рано утром в понедельник забросали посольство Турции бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает газета Berlingske.

Как пишет газета, ссылаясь на представителя полиции датской столицы Хенрика Молла, по меньшей мере два человека скрылись после того, как забросали здание посольства Турции бутылками с зажигательной смесью.

Полицейский пояснил, что зданию причинен незначительный ущерб. По его словам, полиция делает все возможное для поимки злоумышленников.