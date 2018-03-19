Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

 Российский избиратель очень зрелый — Наблюдатель из Китая

Российский избиратель очень зрелый — Наблюдатель из Китая
Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

 ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Неизвестные забросали посольство Турции в Дании «коктейлями Молотова»

Неизвестные забросали посольство Турции в Дании «коктейлями Молотова»

 СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР
Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

 Российский избиратель очень зрелый — Наблюдатель из Китая

Российский избиратель очень зрелый — Наблюдатель из Китая
Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

 ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Неизвестные забросали посольство Турции в Дании «коктейлями Молотова»

Неизвестные забросали посольство Турции в Дании «коктейлями Молотова»

 СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР
10:51   19 Марта 2018
Россия
59

Высокая явка обусловлена ответственностью россиян за будущее страны — спикер Госдумы

Высокая явка обусловлена ответственностью россиян за будущее страны — спикер Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что высокая явка избирателей на голосовании за президента РФ 18 марта говорит об ответственном отношении россиян к будущему страны.

Володин сообщил, что большинство российских избирателей использовали свое право выбора. По его словам, это говорит об активной гражданской позиции в обществе.

Он отметил, что предвыборная кампания проводилась в условиях беспрецедентного давления на Россию, в качестве примера он привел попытки дискредитации России, санкции и пропаганду со стороны западных СМИ, которую политик назвал «оголтелой».

Спикер убежден в том, что высокая явка свидетельствует ответственное отношение общества к будущему страны, а также заявил, что победа Владимира Путин на выборах президента — это гарантия движения России вперед.

Он добавил, что Путин поведет страну «по пути повышения благополучия граждан и конкурентоспособности» и назвал победу главы государства победой всех граждан России.

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #выборы2018 #высокая явка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно Выборы президента 2018
Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно
Голосование на полуострове прошли успешно вопреки давлению Киева. Крымчане довольны.
8:32   19 Марта 2018
16590
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше Россия

Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше

1:14   19 Марта 2018
54
Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России Выборы президента 2018

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

0:54   19 Марта 2018
14744
Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку Россия

Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку

0:54   19 Марта 2018
68
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

 Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно