Высокая явка обусловлена ответственностью россиян за будущее страны — спикер Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что высокая явка избирателей на голосовании за президента РФ 18 марта говорит об ответственном отношении россиян к будущему страны.

Володин сообщил, что большинство российских избирателей использовали свое право выбора. По его словам, это говорит об активной гражданской позиции в обществе.

Он отметил, что предвыборная кампания проводилась в условиях беспрецедентного давления на Россию, в качестве примера он привел попытки дискредитации России, санкции и пропаганду со стороны западных СМИ, которую политик назвал «оголтелой».

Спикер убежден в том, что высокая явка свидетельствует ответственное отношение общества к будущему страны, а также заявил, что победа Владимира Путин на выборах президента — это гарантия движения России вперед.

Он добавил, что Путин поведет страну «по пути повышения благополучия граждан и конкурентоспособности» и назвал победу главы государства победой всех граждан России.