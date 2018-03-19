Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов — Косачев

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что международные наблюдатели поблагодарили за высокий уровень организации выборов и проведение голосования согласно мировым стандартам.

Политик отметил, что российская сторона в воскресенье имела возможность пообщаться с иностранными общественниками. Никто из них не высказал никаких замечаний в сторону выборов.

Наблюдатели отметили, что выборы президента России прошли на высоком уровне и максимально демократично. По предварительным результатам, действующий президент РФ Владимир Путин набрал 76,67% голосов избирателей.