Минтруд: Российские зарплаты в 2017 году выросли на 7 процентов 

По данным Министерство труда и социальной защиты РФ за период 2017 года зарплаты выросли на 7 процентов.

Об сообщают «Известия».

В Российской Федерации уровень зарплат поднялся на 7 процентов за 2017 год, то есть практически на две с половиной тысячи. Номинальная заработная плата за 2017 год увеличилась на 7,2 процента и достигла суммы 39,1 тысяч рублей на одного работника в месяц. Учитывая инфляцию, рост покупательной способности составил 3,4 процента.

В докладе Минтруда по итогам 2017 года говорится, что пенсии выросли на 7,4 процента и составляют сумму 13,3 тысяч рублей, реальный размер пенсии увеличился на 3,6 процентов.

При этом задолженность по зарплате в России сократилась практически на 240 миллионов рублей.