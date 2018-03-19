Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

 Российский избиратель очень зрелый — Наблюдатель из Китая

Российский избиратель очень зрелый — Наблюдатель из Китая
Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

 ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Неизвестные забросали посольство Турции в Дании «коктейлями Молотова»

Неизвестные забросали посольство Турции в Дании «коктейлями Молотова»

 СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР
Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

 Российский избиратель очень зрелый — Наблюдатель из Китая

Российский избиратель очень зрелый — Наблюдатель из Китая
Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

 ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Неизвестные забросали посольство Турции в Дании «коктейлями Молотова»

Неизвестные забросали посольство Турции в Дании «коктейлями Молотова»

 СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР
10:35   19 Марта 2018
Россия
32

Минтруд: Российские зарплаты в 2017 году выросли на 7 процентов 

Минтруд: Российские зарплаты в 2017 году выросли на 7 процентов 

По данным Министерство труда и социальной защиты РФ за период 2017 года зарплаты выросли на 7 процентов.

Об сообщают «Известия».

В Российской Федерации уровень зарплат поднялся на 7 процентов за 2017 год, то есть практически на две с половиной тысячи. Номинальная заработная плата за 2017 год увеличилась на 7,2 процента и достигла суммы 39,1 тысяч рублей на одного работника в месяц. Учитывая инфляцию, рост покупательной способности составил 3,4 процента.

В докладе Минтруда по итогам 2017 года говорится, что пенсии выросли на 7,4 процента и составляют сумму 13,3 тысяч рублей, реальный размер пенсии увеличился на 3,6 процентов.

При этом задолженность по зарплате в России сократилась практически на 240 миллионов рублей.

Автор: Екатерина Розина
#россия #экономика #минтруд #зарплата выросла #пенсия выросла
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно Выборы президента 2018
Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно
Голосование на полуострове прошли успешно вопреки давлению Киева. Крымчане довольны.
8:32   19 Марта 2018
16590
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше Россия

Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше

1:14   19 Марта 2018
54
Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России Выборы президента 2018

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

0:54   19 Марта 2018
14744
Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку Россия

Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку

0:54   19 Марта 2018
68
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

 Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно