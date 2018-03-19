Блогер Митина: Нарушений в ходе выборов практически не было

Блогер Дарья Митина рассказала о встрече, прошедшей в штабе по наблюдению за выборами президента России в Москве.

На встрече присутствовали глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, член совета Николай Сванидзе, а также главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

По словам Митиной, все подтвердили тот факт, что нарушений в ходе голосования практически не было. Жалобы на надомное голосование не поступали, вбросы в столице были лишь два раза по одному бюллетеню.

Ранее блогер назвала выборы «стерильными», подчеркнув их абсолютную чистоту и прозрачность.