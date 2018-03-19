Россия покинет сделку ОПЕК+ при восстановлении баланса рынка нефти

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия постепенно выйдет из соглашения ОПЕК+, как только на мировом рынке нефти установиться баланс.

Политик считает, что процесс восстановления может завершиться уже в третьем-четвертом квартале 2018 года. Его слова привел Bloomberg TV.

Министр финансов России Антон Силуанов напоминал, что зависимость национальной валюты от энергоресурсов снизилась. На фоне этого не стоит ожидать резких скачков рубля.