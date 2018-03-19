Около 8 тысяч пиратских сайтов было заблокировано в 2017 году

Роскомнадзор сообщил, что за 2017 год было заблокировано порядка 8 тысяч сайтов с нелицензионным контентом, в том числе с фильмами, сериалами, книгами и музыкой, права авторов которых были грубо нарушены.

Примерно 65 процентов этих сайтов были предназначены для просмотра фильмов. Сообщается, что 530 порталов заблокированы на постоянной основе, а доступ к 459 «зеркалам» пиратских сайтов ограничен.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, доступ к которым ограничил суд.