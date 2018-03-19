Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Участники националистических движений 3 апреля намереваются провести совместную акцию против олигархов на Украине.

Об этом пишет «СТРАНА.ua», ссылаясь на пресс-службу украинской партии «Свобода».

Масштаб проведения мероприятия захватит всю страну, националисты добиваются, чтобы марш был всеукраинским. Акция называется «Сила нации — за Украину без олигархов».

Напомним, что накануне правоохранительные органы Украины совместно с националистическими движениями помешали российским гражданам, которые находились на территории Украины, принять участие в голосовании на выборах президента России.