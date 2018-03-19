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Выборы-2018: Памфилова поблагодарила россиян, проголосовавших 18 марта

 Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах

Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей работали на выборах
Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

 ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Неизвестные забросали посольство Турции в Дании «коктейлями Молотова»

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10:17   19 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Националисты планируют провести марш против олигархов‍ на Украине

Участники националистических движений 3 апреля намереваются провести совместную акцию против олигархов на Украине.

Об этом пишет «СТРАНА.ua», ссылаясь на пресс-службу украинской партии «Свобода».

Масштаб проведения мероприятия захватит всю страну, националисты добиваются, чтобы марш был всеукраинским. Акция называется «Сила нации — за Украину без олигархов».

Напомним, что накануне правоохранительные органы Украины совместно с националистическими движениями помешали российским гражданам, которые находились на территории Украины, принять участие в голосовании на выборах президента России.

Автор: Екатерина Розина
#украина #политика #митинг #акция #весь мир #националисты #сорвали выборы
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